Zum Bandjubiläum der Sportfreunde Stiller: Doku und Podcast in der ARD

Dreissig Jahre sind eine lange Zeit. Für eine Band erst recht. Die Sportfreunde Stiller – bestehend aus Peter Brugger, Florian Weber und Rüdiger Linhof – haben in dieser Zeit viel erlebt: Riesenerfolge, tiefe Krisen, Entfremdung, Beinahe–Aus. Und nun, 2026, stehen sie wieder zusammen vor einem Neubeginn. Die ARD und der Bayerische Rundfunk begleiten das Jubiläumsjahr der ikonischen Band mit einer Dokumentation und einem sechsteiligen Podcast. Beide werden ab dem 28. Mai abrufbar sein.