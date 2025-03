Zum Commonwealth Day: Musikauswahl von König Charles veröffentlicht

Persönliche Anekdoten zu den Liedern und Künstlern

In die königliche Playlist hat es auch ein Klassiker von Al Bowlly (1899–1941) geschafft. «The Very Thought of You» von 1934 erinnere Charles an seine geliebte Grossmutter«, weil sie diese Art von Musik oft gespielt hat». Der 76–Jährige fügte hinzu, dass die Melodie «auch immer meine Stimmung hebt».