Zum dritten Todestag: Der Palast erinnert an Queen Elizabeth II.

Am 19. September 2022 fand das Staatsbegräbnis mit zahlreichen Staats– und Regierungschefs aus aller Welt statt. Anschliessend wurde Queen Elizabeth II. im privaten Rahmen an der Seite ihres Vaters König Georg VI., ihrer Mutter Queen Elizabeth (besser bekannt als Queen Mum), ihrer Schwester Prinzessin Margaret und ihres Ehemanns Prinz Philip in der St. George's Kapelle auf Schloss Windsor beigesetzt.