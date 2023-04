Zum Earth Day: Streaming-Tipps rund um beeindruckende Naturbilder

«Die Reise der Pinguine»

Für «Die Reise der Pinguine» hat der französische Regisseur und Biologe Luc Jacquet (55) ein Jahr lang Kaiserpinguine beobachtet. Er zeigt in dem Film, der mit dem Oscar für die beste Dokumentation ausgezeichnet wurde, das gefährliche Leben der Tiere in der Antarktis. Nicht umsonst wurde die Produktion 2005 zu einem Kinoerfolg. Kritik gab es an einer synchronisierten Fassung, in der die Tiere wie Menschen sprechen. Es gibt aber auch Versionen im Stil klassischer Dokumentationen. Streambar ist «Die Reise der Pinguine» derzeit unter anderem über den zubuchbaren Arthaus+-Channel bei Amazon Prime Video.