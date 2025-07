«Zum ersten Mal in zwölf Jahren»: Beatrice Egli muss Show abbrechen

Schwerer Moment für Schlagersängerin Beatrice Egli (37): Beim St. Peter at Sunset Festival in Kestenholz in der Schweiz musste sie am Donnerstagabend vorzeitig die Bühne verlassen. «Zum ersten Mal in zwölf Jahren musste ich eine Show abbrechen», erzählte die einstige «DSDS»–Siegerin in einem Statement in einer Instagram–Story. «Ich habe einfach keine Stimme mehr», so die Musikerin hörbar heiser und sichtlich geknickt.