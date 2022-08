Zum Geburtstag: Blake Lively begeistert mit seltenem Bikini-Foto

Seit der Geburt ihrer Kinder fühle sie sich viel wohler in ihrer Haut, verriet die Schauspielerin erst kürzlich in einem Gespräch mit dem «Forbes»-Magazin. «Ich habe mich noch nie so wohl in meinem Körper gefühlt oder so selbstbewusst - was nicht heissen soll, dass ich nicht jeden Tag eine Million Mal von Unsicherheiten geplagt werde, aber ich fühle mich einfach unglaublich ausgeglichen», erklärte sie.