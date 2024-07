Zum Geburtstag: Chris Pratt ehrt Schwiegervater Arnold Schwarzenegger

Hollywoodstar Chris Pratt (45) ehrt seinen Schwiegervater Arnold Schwarzenegger (77) an dessen Geburtstag. «Du bist einzigartig», schrieb Pratt am Dienstag (30. Juli) an den Vater seiner Frau Katherine Schwarzenegger (34) gerichtet auf seinem Instagram Account. Er freue sich «auf ein weiteres Jahr voller weiser Ratschläge, guter Zigarren, Schachspielen und der Fütterung der vielen Stalltiere, die in deiner Küche leben, mit selbstgebackenen Keksen», schreibt Pratt zu einer Reihe von Bildern, die ihn gemeinsam mit dem Geburtstagskind zeigen.