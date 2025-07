Zum Geburtstag: Das war die letzte Karte von David Bowie an Iman

«Meine letzte Geburtstagskarte von David»

In der Karte schrieb Bowie seiner Ehefrau, wie viel sie ihm bedeutet hat. «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Darling», steht darin. «60 Jahre. Es war ein Privileg, mehr als ein Drittel davon mit dir geteilt zu haben. Ich liebe dich!» Unterzeichnet hatte er die Karte damals mit seinem Namen David und mit dem Wort «hubby», einer gebräuchlichen, liebevollen Bezeichnung für «Ehemann». Zudem setzte er «xxx», was in einem solchen Zusammenhang für gewöhnlich für drei Küsse steht.