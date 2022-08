Zum Geburtstag: Emotionale Zeilen von Tyler Perry an Herzogin Meghan

Auf Instagram teilte Perry ein Bild, auf dem Meghan offenbar gerade dabei ist, die Hand eines kleinen Mädchens zu küssen. «Ich sass in deinem Leben in den letzten paar Jahren in der ersten Reihe», schreibt der 52-Jährige dazu. «Ich habe gesehen, wie du Dinge ausgehalten hast, die viele Menschen gebrochen hätten», meint er weiter. Damit spielt Perry womöglich darauf an, dass Meghan seit Bekanntwerden ihrer Beziehung mit Prinz Harry nicht mehr aus den Klatschblättern wegzudenken ist. Mehrfach gerieten die beiden auch mit den Medien in Konflikt.