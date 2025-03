Zum Geburtstag von Bruce Willis bittet Ehefrau Emma Fans um Hilfe

«Trauer ist der Preis, um die Tiefe der Liebe zu spüren»

«Ich habe heute Morgen viel geweint, weil ich böse bin und Trauer nicht linear ist und ich so voller Liebe bin. Trauer ist der Preis, den ich bezahle, um die Tiefe der Liebe zu spüren, und ich würde meine Trauer niemals loswerden wollen», schrieb Scout Willis in ihrer Instagram–Nachricht in Gedanken an ihren Papa. «Ich bin gerade in Nashville und mache eine Platte und bin mir einfach so sehr bewusst, dass die Musik, die ich mache, ein direktes Ergebnis der musikalischen Ausbildung ist, die mein Vater mir gegeben hat, weil es seine absolute Freude war, das, was er liebte, mit mir zu teilen.»