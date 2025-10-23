Zum Hochzeitstag: Andre Agassi schwärmt von seiner Ehefrau Steffi Graf

Ehe ohne jegliche Skandale

Trotz regelmässiger gemeinsamer Auftritte, sei es auf roten Teppichen oder auch beim gemeinsamen Pickleball–Spielen, halten Agassi und Graf ihr Privatleben strikt von der Öffentlichkeit fern und sprechen auch in Interviews nicht im Detail über ihr Zusammenleben oder Familieninternas. Umso mehr freuen sich ihre Fans über solche Beiträge. Mehr als 60.000 Likes kassierten die beiden Bilder bereits von ihrer Community. In den Kommentaren reihen sich zudem zahlreiche Posts mit roten Herzchen und Glückwünschen zur offensichtlich glücklichen Ehe zwischen den beiden ehemaligen Tennis–Superstars. «Ich liebe dieses Pärchen», «Ihr seid wunderbar zusammen» oder «Das beste Paar aller Zeiten» heisst es dort unter anderem.