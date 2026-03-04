Zum Jahresende: ARD und ZDF stellen drei Sender ein

ARD und ZDF stellen ihr Senderportfolio grundlegend neu auf. Zum 31. Dezember 2026 werden die linearen Kanäle ARD alpha, tagesschau24 und ONE abgeschaltet. Das gaben die Sender in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Gleichzeitig entstehen drei gemeinsam veranstaltete Angebote unter neuen Markennamen. Der Umbau ist Folge des Reformstaatsvertrags, der ARD und ZDF verpflichtet, die Zahl linearer Kanäle zu reduzieren und diese künftig nur noch gemeinsam zu betreiben.