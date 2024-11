Zum letzten Mal: Joe Biden begnadigt Truthähne

Jill Biden bekommt ihren Weihnachtsbaum

Zu Beginn der Weihnachtssaison nahm die First Lady Jill Biden zudem den offiziellen Weihnachtsbaum des Weissen Hauses in Empfang. Er soll im «Blauen Saal» geschmückt und ausgestellt werden. Die 5,64 Meter grosse Tanne, die mit Pferdekutsche zum Regierungssitz geliefert wurde, stammt von einer Farm in einem Gebiet im Westen North Carolinas, das vor kurzem vom Hurrikan Helene verwüstet wurde. Die «Cartner‹s Christmas Tree Farm» habe durch den Sturm Tausende von Bäumen verloren, «aber dieser eine blieb stehen und sie nannten ihn ›Tremendous' für die aussergewöhnliche Hoffnung, die er repräsentiert», sagte Jill Biden laut einer Mitteilung des Weissen Hauses.