Zum Mega-Streik am Montag: Sat.1 unterbricht reguläres Programm

Deutschland wird bestreikt. Am Montag, dem 27. März, stehen bundesweit grösstenteils Bahnen, Busse und Flugzeuge still. Auf Autobahnen kommt es zu Einschränkungen. Der Münchner Privatsender Sat.1 ändert wegen des bevorstehenden Mega-Streiks sein Programm. Im Anschluss an die «Sat.1 Nachrichten» folgt am 27. März um 20:15 Uhr die Sondersendung «Streik Spezial. Deutschland steht still». Claudia von Brauchitsch (48) moderiert.