«Zum Schreien süss»: Diane Kruger verrät süsses Detail über Tochter Nova

Eine Figur hat es der Schauspielerin dabei besonders angetan – und zwar nicht eine der kleinen Hundedamen. «Ich selbst mag am liebsten den Papa – Bandit», verrät Kruger. «Ich bin ohne Vaterfigur aufgewachsen und wünsche mir für Nova, dass sie dieses Bild eines liebevollen, spielerischen Vaters mitbekommt.» Dass Reedus, bekannt aus der Erfolgsserie «The Walking Dead», dieses Vaterbild im echten Leben ausfüllt, zeigt Kruger immer wieder mit kleinen Clips auf ihrem Instagram–Account. «In dieser Familie funktioniert alles über Kommunikation, nicht über Strafen. Das finde ich wunderschön», schwärmt sie in München über die Familie in der Animationsserie.