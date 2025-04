Zum Staffelstart von «Gefragt - Gejagt»: Die beliebtesten TV-Quizshows

Was für eine emotionale Woche für Quiz–Fans: Am 22. April jährte sich der Todestag von Klaus Otto Nagorsnik (1955–1924) – dem beliebten «Bibliothekar» aus «Gefragt – Gejagt» zum ersten Mal. Und einen Tag später, am 23. April, startet die neue Staffel der beliebten und quotenstarken Quizshow im Ersten. Doch damit nicht genug, am Samstag (26. April) steht auch noch Eltons (54) Abschiedsvorstellung in «Wer weiss denn sowas?» (Das Erste) auf dem Programm. Hier kommt ein Überblick über die beliebtesten Quiz–Formate im deutschen TV.