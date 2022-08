Zum Start von «Sandman»: Auch diese fünf Werke galten als unverfilmbar

Nach einem Wechsel der Filmrechte nahm sich David Lynch (76, «Twin Peaks») des Projekts an. Das produzierende Filmstudio Universal verfügte allerdings nachträgliche Kürzungen an Lynchs überlanger Schnittfassung. Das Publikum empfand den veröffentlichen Film anschliessend als unverständlich, was ironischerweise genau an diesen Kürzungen lag. Lynch selbst bezeichnet «Dune» als seine schlechteste Arbeit.