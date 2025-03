Zum Tod von AnNa R.: Das waren die grossen Rosenstolz-Hits

Der ganz grosse Wurf in den von GfK Entertainment ermittelten Offiziellen Deutschen Charts gelang Rosenstolz, die seit Anfang der 90er zusammen Musik machten, im Jahr 2000. Damals erschien das Album «Kassengift», das sich erstmals auf dem Thron platzieren konnte. Doch schon zuvor schafften es mehrere Songs und Alben in die Bestenlisten. Das erste Lied der beiden, das in den Charts für Aufsehen sorgte, war laut des Marktforschungsunternehmens «Herzensschöner». Das Duo hatte damals mit dem Song am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teilgenommen und den zweiten Platz belegt. In den Single–Charts erreichte «Herzensschöner» 1998 mit Platz 34 seine Höchstposition und hielt sich neun Wochen lang.