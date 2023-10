Zum Tod von Elmar Wepper: BR Fernsehen ändert kurzfristig Programm

Film, Porträt und Gespräche

Los geht es am heutigen 31. Oktober um 22:00 Uhr. Zunächst wird der Fernsehfilm «Der Traum vom Süden» aus dem Jahr 2004 ausgestrahlt, in dem Wepper unter anderem an der Seite von Gila von Weitershausen (79) und Monika Peitsch (86) spielt.