Zum Tod von Hans Peter Korff: Was wurde aus den «Drombuschs»-Stars?

Hans Peter Korff spielte Siegfried Drombusch

Korff spielte Familienvater Siegfried «Sigi» Drombusch. Der in der Nacht auf Sonntag verstorbene Schauspieler war während seiner langen Karriere in unzähligen Rollen am Theater, im Kino und im TV zu sehen. Darunter befanden sich mehrere «Tatort»–Auftritte vor und nach den Drombuschs, Onkel Heini in «Neues aus Uhlenbusch» oder auch Onkel Hellmuth in Loriots (1923–2011) Klassiker «Pappa ante portas». In den 2000ern folgten viele weitere Engagements, darunter in beliebten Serien und Reihen wie «Das Traumschiff», «Der Bulle von Tölz» oder «Tierärztin Dr. Mertens». Auch hinter dem Mikrofon nahm er in den Jahren vor seinem Tod noch Platz. Er gehörte etwa auch zu den Sprecherinnen und Sprechern der Hörspiel–Kultserie «Die drei ???» und war in der 2023 veröffentlichten Folge «Der Knochenmann» zu hören.