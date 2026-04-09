Zum Tod von Mario Adorf: Ein Weltstar, der keiner sein wollte

Von Mayen aus ist er losgezogen, hat die Welt erobert. Über 200 Filme in über 60 Jahren, eine Berühmtheit in Italien, Frankreich, England, in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowieso. Ein Jahrhundert–Schauspieler. Das hörte er zwar nie besonders gern. Und «Weltstar» gleich gar nicht: «Ich empfinde mich nicht als Weltstar. Weltstars kommen einzig und allein aus Hollywood», sagte er einmal dem «Kölner Stadtanzeiger». «Aber ich habe mich nicht in Hollywood etablieren können. Selbst bekannteste europäische Schauspieler wie Marcello Mastroianni oder Gérard Depardieu wurden keine Weltstars.»