Zum Tod von Papst Benedikt XVI.: Diese Programmänderungen gibt es

Am Neujahrstag steht dann im BR um 20:15 Uhr die Livesendung «Trauer um Benedikt» an. Ursula Heller (61) spricht als Moderatorin mit Weggefährten und Experten über die Person Joseph Ratzinger und das Vermächtnis von Benedikt XVI. Im Anschluss an diese Livesendung folgt um 21:30 Uhr der 90-minütige Film «Der bayerische Papst - das Leben des Joseph Ratzinger». Entscheidende Stationen im Leben von Joseph Ratzinger werden beleuchtet, Wegbegleiter und Zeitzeugen kommen vor der Kamera zu Wort.