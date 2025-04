Zum Tod von Papst Franziskus: Die letzten Tage des Pontifex

Auch am Karsamstag trat Franziskus kaum öffentlich in Erscheinung. Auf die Messe in der Osternacht verzichtete er, begab sich jedoch zuvor für ein stilles Gebet in den Petersdom. Am Ostersonntag sammelte er ein letztes Mal all seine Kräfte: Vor Zehntausenden auf dem Petersplatz spendete er den feierlichen Segen «Urbi et Orbi». Seine Stimme war bereits schwach, grosse Teile der Osterbotschaft wurden von einem Vertreter verlesen.