Die Leidenschaft machte sich bezahlt: 1965 trainierte sie erstmals mit der Nationalmannschaft. In der Gruppe auf der Zugspitze lernte sie ihre beste Freundin auf Lebenszeit kennen. Dass sie beim Publikum so beliebt war, lag auch an ihrer Philosophie, die Menschen über den Ehrgeiz zu stellen. Sie wollte in ihren Konkurrentinnen lieber Freundinnen sehen oder mit dem Starter beim Rennen Spässe machen, anstatt sich zu konzentrieren. Erfolgreich war sie trotzdem oder gerade deswegen: In der Saison 1966/67 gewann sie ihre erste Deutsche Meisterschaft - und lernte ihren späteren Mann Christian Neureuther (73) kennen.