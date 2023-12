Zum Tod von Wolfgang Schäuble: Sender kündigt Programmänderungen an

Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (1942–2023) ist in der Nacht zu Mittwoch im Alter von 81 Jahren verstorben. Anlässlich seines Todes hat das Erste eine Programmänderung angekündigt. Im Anschluss an die «Tagesthemen» wird der 45–minütige Nachruf «Wolfgang Schäuble – Lebenslänglich Politik» (SWR) von Thomas Schneider ausgestrahlt. Das teilte der Sender am Mittwochmittag mit. Wer nicht bis 23:45 Uhr warten möchte, kann den Nachruf bereits jetzt in der ARD–Mediathek abrufen.