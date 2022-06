Vatertag bringt weitere Star-Fotos zum Vorschein

Viele weitere Stars meldeten sich zu dem Ehrentag bei Instagram. Sie blickten wie Timberlake auf ihre eigene Vaterschaft oder liessen ihre Väter bei Instagram hochleben. Unter ihnen auch der in Los Angeles wohnhafte Schweizer Schauspieler Carlos Leal. Er teilte ein in die Jährchen gekommenes Video mit seiner Fangemeinde, in dem er seine damals noch sehr kleine Tochter Tyger auf dem Arm hält und mit ihr tanzt, während sie sich vertrauensvoll an ihn schmiegt. «Es gibt nichts Grösseres für mich als meine Kinder», schreibt er zum Video und erklärt sowohl seiner mittlerweile sechsjährigen Tochter als auch seinenm Sohn Elvis (14) seine Liebe. «Und ich liebe dich, Jo, weil du mich zu dem Vater gemacht hast, der ich bin», so die Hommage an seine Frau und die Mutter seiner Kinder, Jo Kelly.