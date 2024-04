Zum zehnten Jahrestag: Isabell Horn macht süsse Liebeserklärung

«Ein ganzes Jahrzehnt mit Höhen und Tiefen»

Auf ihrer Instagramseite schrieb sie zu dem Reel: «10 Jahre – verrückt, wild und voller Liebe!» Dabei verschweigt sie nicht, dass es nicht immer nur positive Momente gegeben hat: «Ein ganzes Jahrzehnt mit Höhen und Tiefen.» Es habe Momente gegeben, in denen sie alles «hinschmeissen» wollte, aber sie hätten «durchgehalten». Vor allem im vergangenen Jahr veränderte sich der Alltag des Paares komplett: Sie wanderten nach Schweden aus und erfüllten sich damit den Traum, in der Natur zu leben. Sie wohnen nun mit ihrer Tochter und ihrem Sohn in einem idyllisch gelegenen roten Schwedenhaus am See. Für die Arbeit pendeln beide aber noch regelmässig nach Deutschland. Isabell Horn zeigt das Familienleben auf ihrem Instagramprofil und auf YouTube.