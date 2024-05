Zur EM 2024: RTL schmiedet Allianz mit MagentaTV

RTL und MagentaTV bündeln für die Fussball–EM in Deutschland ihre Kompetenzen. Die beiden Kanäle haben nun Details zu ihren Planungen für das Turnier vorgestellt, das am 14. Juni 2024 startet. So entsteht im Kölner Sendezentrum von RTL ein neues Studio, laut einer Pressemitteilung eines der modernsten Europas. Daraus melden sich während der EM die Moderatoren, wie die für RTL aktive Laura Wontorra (35) und der für MagentaTV tätige Johannes B. Kerner (59).