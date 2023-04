Zur Krönung: Besondere Münzen für König Charles III.

Am 6. Mai findet die Krönung von König Charles III. (74) in der Westminster Abbey in London statt. Zu diesem besonderen Anlass hat die Royal Mint, die offizielle Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs, eine Reihe von Gedenkmünzen vorgestellt. Darunter eine 5-Pfund- sowie eine 50-Pence-Münze.