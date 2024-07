Zur Rückkehr von «Grey's Anatomy»: Die langlebigsten Medizin-Serien

«Diagnose: Mord»: Acht Staffeln von 1993 bis 2001

In Deutschland wohl weniger bekannt ist die humoristische, medizinische Crime–Serie «Diagnose: Mord». In ihr verkörperte der heute 98–jährige Dick Van Dyke einen Arzt, der nach dem Ende seiner Militärzeit die örtliche Polizei in Mordfällen berät. Van Dykes leiblicher Sohn Barry Van Dyke (72) spielte in der CBS–Serie ebenfalls eine Hauptrolle, und verkörperte einen Detective der Polizei.