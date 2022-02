Zur Sicherheit der Fans: Billie Eilish unterbricht erneut ein Konzert

Billie Eilish (20) ist es wichtig, dass ihre Fans auf ihren Konzerten sicher und gesund sind. In New York City hat die Sängerin nun einen weiteren Auftritt unterbrochen, um sich davon zu überzeugen, dass es ihren Fans gut geht. Wie in einem Video des US-Promiportals «TMZ» zu sehen ist, legte Eilish eine kleine Pause ein und forderte ihre Fans auf, das gleiche zu tun: «Wenn ihr euch hinsetzen wollt, dürft ihr das. Nur zu. Setzt euch, atmet durch.»