Zürich Filmfest ehrt Kate Winslet mit «Golden Icon Award»

Ihre ersten Rollen spielte Winslet bereits als Teenagerin, 1994 hatte sie in «Heavenly Creatures» ihre erste Rolle in einem Kinofilm. Es dauerte nicht lange, da wurde sie zu einer der berühmtesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen der Gegenwart. 1996 wurde Winslet im Alter von 21 Jahren erstmals für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert (für «Sinn und Sinnlichkeit»). Ihre Hauptrolle in «Titanic» sorgte für den grossen Durchbruch und eine Nominierung für den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Für den Goldjungen war sie insgesamt sieben Mal nominiert, 2009 wurde sie für «Der Vorleser» als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Zu ihrer Biografie gehören zudem Filme wie «Iris», «Liebe braucht keine Ferien», «Labor Day», «Steve Jobs» oder «Avatar: The Way of Water».