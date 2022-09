Züricher «Tatort»: So haben sich Ott und Grandjean bislang entwickelt

«Isabelles Charakter reift und wächst mit den Fällen»

Anna Pieri Zuercher beschreibt es im Interview mit dem Sender wie folgt: «Isabelles Charakter reift und wächst mit den Fällen, die sie löst.» Das stimmt definitiv - in jedem Krimi gibt sie etwas mehr von sich preis. Allerdings ist die eher distanzierte, analytische Kommissarin bis heute ein kleines Rätsel. Die Beziehung zu ihrer Kollegin Tessa Ott «wird immer interessanter», findet auch Zuercher. Grandjean würde mehr und mehr akzeptieren, sich zu öffnen, so die Darstellerin. Denn das Verhältnis zwischen den beiden Ermittlerinnen ist von Anfang an eher angespannt.