Zurück aus dem Urlaub: Mit diesen Tipps hält die Sommerbräune

Nicht zu lange in die Sonne

Einer der wichtigsten Faktoren für langanhaltende Bräune: der richtige Umgang mit der Sonne. Gerade am Anfang des Urlaubs sollte man die Haut nicht zu lange der prallen Sonne aussetzen, höchstens einige Minuten am Tag. In den ersten Urlaubstagen empfiehlt es sich, hauptsächlich im Schatten zu bleiben – auch dort wird man braun. Nicht vergessen: ausreichend Sonnencreme auftragen. Selbst Hauttypen, die nicht zu Sonnenbrand tendieren, sollten sich nicht ohne Sonnenschutz in der Sonne aufhalten.