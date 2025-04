Zurück aus der Babypause: Franca Lehfeldt steht wieder auf der Bühne

In ihrer Instagram–Story teilt die Journalistin und Unternehmerin mit, dass sie beim OMR an einem Panel zum Thema «Wie Social Media die Medienbranche verändert – digitale Disruption und neue Kommunikationswege» teilnehmen wird. «Ich würde mich freuen, wenn wir uns am 5. Mai in Hamburg sehen», lädt sie ihre Follower ein. Auch Moderatorin Lola Weippert (29) wird an dem Gespräch teilnehmen.