Zurück im TV: Detlef D! Soost übernimmt Moderationsjob

Detlef D! Soost (55) ist im kommenden Jahr wieder im Fernsehen zu sehen. Der ehemalige «Popstars»–Juror, der 2024 an der RTL–Tanzshow «Let's Dance» teilgenommen hat, hat einen neuen TV–Job. In 40 Episoden (Ausstrahlung fünfmal pro Woche) wird er ab März 2026 zum Host des Sport1–Reality–Formats «Survivor», in dem laut Sender «menschliche Stärke, Teamgeist und Überlebenswillen» gefragt sind.
«Echt und ungeschönt»
In dem Adventure–Reality–Wettkampf werden die Kandidaten auf einer einsamen Insel nur mit dem Nötigsten versorgt. Für Essen und Unterkunft müssen sie selbst sorgen. Zudem warten Challenges auf die Gruppe. «Ich bin stolz, als Host und Mentor die Kandidaten bei ‹Survivor› begleiten zu dürfen», erklärt Soost in einem Statement. Zum Inhalt der Sendung erklärt der Tänzer und Fitnesscoach: «Jede Träne, jeder Ausbruch von Wut, jede Freude und jeder Sieg passiert hier echt und ungeschönt. Die Teilnehmer entdecken Seiten an sich, von denen sie vorher nichts wussten, und wachsen über sich hinaus. Wer echtes Abenteuer und echte Emotionen erleben will, sollte unbedingt einschalten.»
Mit seinem Antrieb und seinem motivierenden Talent soll Soost die Teilnehmenden zu Höchstleistungen bringen. «Mit Detlef D! Soost haben wir den perfekten Host an unserer Seite, der das Format mit seiner Energie und Glaubwürdigkeit optimal komplettiert», erklärt Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer in einer Sendermitteilung.