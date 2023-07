Zurück in Deutschland: Rammstein geben drei Konzerte in Berlin

Rammstein sind zurück in Deutschland. In ihrer Heimatstadt Berlin werden die Rocker rund um Till Lindemann (60) trotz der anhaltenden massiven Kritik und der entsprechenden Berichterstattung über die Missbrauchsvorwürfe gegen den Frontmann insgesamt dreimal im Olympiastadion auftreten - am 15., 16. und 18. Juli. Daran konnten auch mehrere Petitionen nichts ändern, die sich als Ziel gesetzt hatten, die Auftritte zu verhindern. Mehr als 100.000 Menschen forderten die Berliner Politik darin auf, die Shows zu verbieten. In einem gemeinsamen Brief zweier Organisatorinnen dieser Aufrufe hiess es: «Diese Konzerte sind kein sicherer Ort für Frauen und Mädchen.» Deswegen solle Innensenatorin Iris Spranger (SPD, 61) darauf hinwirken, die Konzerte abzusagen.