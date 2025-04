«Zurück in die Zukunft»: Darum wird es keine Fortsetzung geben

In «Cobra Kai» entwickelten Josh Heald und Jon Hurwitz ihre Idee eines «Zurück in die Zukunft»–Ablegers. «Die Serie würde also in Hill Valley in einer alternativen Version des Jahres 1985 spielen», heisst es. «Wir brauchen nur noch Wilson, Thompson und Zane, und wir haben grünes Licht.» Mit Wilson meinen sie Thomas F. Wilson (66), der in den Filmen den Antagonist Biff verkörperte. Lea Thompson (63) spielte die Mutter von Michael J. Fox, Billy Zane (59) gab Biffs Kumpel Match.