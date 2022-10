Michael J. Fox und Christopher Lloyd

«Zurück in die Zukunft»: Emotionales Treffen der Hauptdarsteller

Michael J. Fox und Christopher Lloyd haben sich bei der New York Comic Con gemeinsam dem Publikum gestellt. Die «Zurück in die Zukunft»-Stars erinnerten sich dabei an ihr erstes Treffen am Set, bei dem «die Chemie gleich gestimmt» hatte.