In seiner neuen Biografie «Waxing On», aus der verschiedene US-Medien zitieren, verrät er, dass er sich mit Steven Spielberg (75) und Robert Zemeckis (70) getroffen hatte, um die Rolle des Marty McFly in dem Zeitreise-Blockbuster von 1985 zu übernehmen. Das Haupthindernis sei dabei seine ausgeprägte New Yorker Ausdrucksweise gewesen. «Sie sagten: ‹Kannst du den New Yorker Akzent weglassen? Das ist mehr Apfelkuchen und gesamt-amerikanisch›», zitierte der aus Long Island stammende Schauspieler aus seinem Vorsprechen. «Die Ironie ist, dass die Rolle von einem Kanadier gespielt wurde.» Dieser Kanadier war Michael J. Fox, dem Macchio das auch nicht übel nimmt: «Es wurde absolut der richtige Marty McFly ausgewählt.»