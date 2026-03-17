«Zurück in die Zukunft»-Schauspieler Matt Clark ist gestorben

In einem Statement würdigte Matt Clarks Familie diese jahrelange Arbeit. «Er baute sein eigenes Haus mit seinen eigenen Händen. Er pflegte seine engsten Freundschaften sechzig Jahre lang. Er war da – für die Arbeit und für seine Menschen, jedes Mal», hiess es darin. Der Verstorbene sei «komplex», «zäh» und zuweilen «grob» gewesen. «Aber der moralische Kompass zeigte immer in die richtige Richtung und die Liebe stand nie in Frage. Man konnte es sehen – in seinen Augen, in seinen Auftritten, in der Familie, die er so gerne um sich scharte. Er lebte. Er lebt, für immer.» Der Schauspieler sei «glücklich» über seine Karriere gewesen und so gestorben, wie er gelebt habe: «zu seinen Bedingungen.»