Zurück in Los Angeles: Heidi Klum feiert Lous 14. Geburtstag

Nach den «GNTM»–Castings Anfang der Woche und der Präsentation einer neuen Unterwäsche–Kollektion mit Tochter Leni Klum (19) am Freitagabend in Berlin ist Heidi Klum (50) zurück in ihrer Wahlheimat USA. Zwar ohne Koffer, denn die sind abermals nicht in Los Angeles angekommen, wie sie ihren Followerinnen und Followern entnervt mitteilt. Dafür wartete das nächste grosse Fest auf die Entertainerin: die Geburtstagsfeier von Tochter Lou, die am 5. Oktober 14 Jahre alt wurde.