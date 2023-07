Nach einer Woche ambulanter Behandlung

Zurück in stationärer Behandlung: Amanda Bynes wieder in Psychiatrie

Die langwierige und traurige Krankengeschichte von Amanda Bynes geht weiter. Die ehemalige Kinderdarstellerin hat nach nur einer Woche in ambulanter Behandlung in einer psychiatrischen Klinik eingecheckt. Sie soll an einer bipolaren Störung leiden.