Zwang Heidi Klum ihren Ehemann ins Ei? Tom Kaulitz spricht Klartext

Zu ihrer diesjährigen Halloween–Party in New York erschien Heidi Klum (50) vergangene Woche einmal mehr im extravagantesten Kostüm des Abends. Doch hatte das Model zur Komplementierung ihres Pfauenkostüms Ehemann Tom Kaulitz (34) kurzerhand in ein äusserst unbequemes Pfauen–Ei gezwängt? Das zumindest nahmen einige Beobachter an, und äusserten ihren Verdacht in den Tagen nach der Feier in New York auch in sozialen Netzwerken. Dem ist aber mitnichten so, wie der Tokio–Hotel–Star nun in seinem eigenen Podcast mit Bill Kaulitz (34) verraten hat.