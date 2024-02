Zwei Ikonen auf einer Bühne: Madonna performt mit Pamela Anderson

Die Schauspielerin trug in der Rogers Arena in Kanada einen schwarzen Pullover, einen Minirock und – wie in den vergangenen Jahren gewohnt – ohne Make–up. Madonna teilte von dem Abend auch zwei Bilder in ihrer Instagram–Story. Darauf sind die beiden Frauen gemeinsam auf der Bühne zu sehen. «Die besten Beine in der Stadt», schrieb die Queen of Pop dazu. Zu einem weiteren Foto, das Backstage entstanden ist, schickte sie ein Herz an ihren besonderen Gast.