Zwei Jahre nach Beziehungs-Aus: Florence Pugh ist wieder vergeben

Für sie sei eine Achterbahnfahrt der Gefühle nicht das Ziel. «Sich zu verlieben ist das schönste Gefühl, aber wenn das das Einzige ist, was du in einer Beziehung kennst, dann ist das leider das, dem du nachjagst», teilte sie eine Erkenntnis und ergänzte: «Das ist nicht von Dauer.» Pugh suche jedoch genau das. In Bezug auf ihr neuestes Filmprojekt «We Live in Time» offenbarte sie: «Ich war im richtigen Alter, um diesen Film zu drehen. Ich habe letztes Jahr eine Menge seltsame Dinge in Bezug auf Beziehungen durchgemacht, und ich denke, ein Teil der Geschichte besteht darin, nicht passiv zu sein, sich nicht von den Dingen überrollen zu lassen.»