Zwei Jungstars bestätigt: Neuer «Knives Out»-Teil nimmt Gestalt an

Auch Cailee Spaeny ist derzeit überpräsent. In «Priscilla» spielte sie die Frau von Elvis Presley, dafür gab es beim Filmfestival von Venedig den Preis als beste Darstellerin. Die US–Amerikanerin gehörte zum Ensemble des vor allem in den USA heiss diskutierten Films «Civil War». Im Sommer dieses Jahres kommt sie mit «Alien: Romulus» in die Kinos, dem neuesten Teil der Sci–Fi–Horrorreihe.