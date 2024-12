Zwei Konzerte angekündigt: Katy Perry kommt 2025 nach Deutschland

Auftritte in Berlin und Köln

Nachdem Perry zunächst nur einige Auftritte in Grossbritannien bestätigt hatte, gibt es nun Nachschub. Wie sie auf ihrem Instagram–Account verriet, tritt sie auch noch in anderen Ländern wie Belgien, Dänemark, Ungarn und Polen auf. In Deutschland gastiert sie am 21. Oktober in der Berliner Uber Arena und am 23. Oktober in der Lanxess Arena in Köln. Karten dafür sind ab Freitag, 13. Dezember, 10:00 Uhr, auf eventim.de erhältlich.