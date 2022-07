Zwei neue «Avengers»-Filme kommen 2025 in die Kinos

Der Film «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» läutet im Februar 2023 die fünfte Phase ein. Sie umfasst unter anderem den dritten Teil von «Guardians of the Galaxy» und die zweite Staffel von «Loki». Den Abschluss soll im Sommer 2024 der Streifen «Thunderbolts» machen. Phase sechs startet am 8. November 2024 mit der Neuauflage der «Fantastic Four». 2025 folgen dann «Avengers: The Kang Dynastie» und «Avengers: Secret Wars»