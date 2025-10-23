Zwei neue Masken: Quietsch und Rave-ioli bei «The Masked Singer»

Ab Samstag, 8. November geht auf ProSieben und Joyn die Suche nach dem Sänger oder der Sängerin hinter der Maske wieder los. Vorab wurden jetzt wieder zwei der aufwendigen Kostüme von «The Masked Singer» enthüllt: Quietsch und Rave–ioli singen um den Sieg.
Dabei handelt es sich um ein Hundekauspielzeug und eine tanzende Nudel. Das Besondere an Quietsch: Es wurde aus nur «einem einzigen Stück Material» gefertigt, wie ProSieben in der Pressemitteilung erklärt. «Mehr als acht Wochen» dauerte es demnach, die Maske in Handarbeit zu formen.
Rave–ioli wiederum, der «tanzbare Snack für Augen und Ohren», hat eine einzigartige Oberfläche. «Der speziell beschichtete Stoff ist ‹double face› gearbeitet: dunkle und helle Fasern sind miteinander verwoben und erzeugen einen Glanzeffekt wie eine saftige Tomatensosse», heisst es. Im Kopf der Maske versteckt sich «die Füllung der Ravioli».
Zwei Masken sind schon bekannt
Mit den beiden neuen Kostümen sind jetzt insgesamt schon vier Masken der neuen Staffel bekannt. Vergangene Woche präsentierte der Sender King, einen fast drei Meter grossen brasilianischen Affen mit insgesamt 4.000 bunten Federn. Gesellschaft bekam er von der Kuh Muuhnika, die wechselnde Haarstyles präsentieren wird.
Bei «The Masked Singer» wollen diesmal Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) in sechs Folgen anhand der Stimmen und Indizien herausfinden, welche prominenten Persönlichkeiten unter den spektakulären Kostümen stecken. Neben ihnen nehmen wöchentlich wechselnde Rategäste im Panel Platz. Moderiert wird die Show wie immer von Matthias Opdenhövel (55).
«The Masked Singer» läuft seit 2019 im deutschen TV und geht jetzt schon in die zwölfte Staffel. In den vergangenen Jahren konnten unter anderem Sasha, Alexander Klaws oder Mirja Boes gewinnen. Zuletzt siegte Sängerin Loi als Panda.